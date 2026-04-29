Kulis: AKP, eski kadrolarını geri kazanmaya çalışıyor

Seçim takvimi daraldıkça siyasi partilerde hareketlilik artarken, iktidar partisinde de hem teşkilat yapılanmasına hem de eski siyasetçilerle ilişkilerin yeniden kurulmasına dönük tartışmalar öne çıkıyor.

Nefes yazarı Nuray Babacan, kulislere yansıyan bilgileri aktardı. Parti kulislerinde son dönemde “eski isimleri yeniden kazanma” girişimleri ile “tabanda yenilenme ve temizlik” başlığı eş zamanlı olarak konuşuluyor.

“ESKİ İSİMLERLE YENİDEN TEMAS” İDDİALARI

Parti içinde bazı çevrelerin, geçmişte farklı gerekçelerle kopan veya uzaklaşan siyasetçilerle yeniden temas kurulması gerektiğini savunduğu belirtiliyor.

Bu yaklaşımın özellikle muhafazakâr seçmen tabanında yaşanan kaymaların telafisi için gündeme geldiği ifade ediliyor.

Kulislerde, bu çerçevede özellikle DEVA Partisi ve “Yeni Yol” olarak anılan siyasi oluşumlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığı konuşuluyor.

Söz konusu yapıların seçmen tabanının iktidar blokundan kopan muhafazakâr kesimle örtüştüğü yorumları yapılıyor.

Ancak bu yöndeki olası temas ve geri dönüş iddialarına ilişkin söz konusu partilerde sıcak bir karşılık olmadığı, özellikle DEVA Partisi kadrolarında böyle bir dönüşe mesafeli yaklaşıldığı aktarılıyor.

Parti içinde yalnızca sınırlı sayıda ismin bu ihtimale açık olabileceği ifade ediliyor.

“YENİ YOL” VE SEÇİM İŞBİRLİĞİ TARTIŞMALARI

Siyasi kulislerde, “Yeni Yol” çatısı altında yer alan partilerin seçim sürecinde tek çatı altında hareket etmesine yönelik çalışmaların sürdüğü iddia ediliyor.

Bu sürecin, iktidar partisinin eski kadroları yeniden siyasete dahil etme arayışlarıyla aynı döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığı değerlendirmeleri yapılıyor.

DEVA Partisi kurmaylarının ise bu tür iddiaları, seçim süreci yaklaştıkça ortaya çıkan siyasi hamleler olarak yorumladığı belirtiliyor.

Parti içinde, “Yeni Yol” yapılanmasının seçime yönelik işbirliği arayışlarının devam ettiği ancak geri dönüş iddialarının gerçekçi bulunmadığı ifade ediliyor.

Ali Babacan’ın geçmişte kullandığı “siyasette asla dememek lazım” ifadesi de kulislerde yeniden gündeme gelirken, parti çevreleri bu sözün mevcut siyasi koşullarla doğrudan bir dönüş anlamına gelmediğini savunuyor.

Aynı çevrelere göre, iktidar partisi politikalarında köklü bir değişim olmadığı sürece siyasi bütünleşme ihtimali gündem dışı kalıyor.

“İLKE SİYASETİ” VE TRANSFER TARTIŞMALARI

Parti kulislerinde bir diğer başlık ise siyasi transferler ve ilke tartışmaları oldu. İktidar partisi içinde bazı isimlerin geçmişte yapılan transferlere yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor.

Bu görüşleri dile getiren bazı parti mensuplarının, “partiye küfreden isimlerin yeniden transfer edilmesinin ilkesel sorunlar yarattığı” değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor. Aynı çevreler, parti değiştiren isimlerin siyasi sorumluluk gereği milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini savunuyor.

Bu tartışmaların, partinin örgüt yapısı ve seçmen ilişkileri açısından da yeni bir değerlendirme sürecini tetiklediği belirtiliyor.

TEŞKİLATLARDA SESSİZ “YENİLENME” SÜRECİ

İktidar partisinde son dönemde dikkat çeken bir diğer başlık ise teşkilat yapısında yürütülen değişim süreci oldu. Parti teşkilatlarında ilçe düzeyinden başlayan ve il örgütlerine uzanması beklenen bir “yenilenme” sürecinin devrede olduğu ifade ediliyor.

Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, örgüt yapısının daha etkin ve sahaya dönük bir hale getirilmesinin hedeflendiği aktarılıyor. Bu kapsamda çok sayıda ilçe teşkilatında görev değişiklikleri yapıldığı, benzer sürecin il düzeyine de yayılacağı iddia ediliyor.

Parti içi kaynaklar, bu sürecin kamuoyuna yansımadan, daha kontrollü bir şekilde yürütülmesinin tercih edildiğini belirtiyor.

“DANIŞMA MECLİSİ” ELEŞTİRİLERİ VE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ ÇAĞRISI

Parti içinde yapılan bazı değerlendirmelerde ise mevcut çalışma yöntemlerine ilişkin eleştiriler dikkat çekiyor.

Özellikle danışma meclisi toplantılarının içerik açısından yetersiz kaldığı, bu toplantıların daha çok “parti propagandası” niteliği taşıdığı yönünde görüşler dile getiriliyor.

Bazı parti mensupları, bu toplantıların sorun odaklı hale getirilmesi gerektiğini savunarak, “vatandaşın şikayetlerinin, ekonomik ve sosyal sorunların daha açık biçimde konuşulması gerektiğini” ifade ediyor.

Bu çerçevede, Ankara merkezli politika üretim süreçlerinin yerel geri bildirimlerle daha fazla desteklenmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

“KÜSKÜNLÜK” VE İÇ DENGELER

Kulislerde dile getirilen bir diğer başlık ise görevden alma ve örgüt değişikliklerinin yaratabileceği siyasi sonuçlar oldu.

Parti içinde bazı isimler, yapılan değişikliklerin yeni küskünler yaratabileceği ve bunun seçim sürecinde olumsuz yansımalar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu değerlendirmelere göre, sistem dışına itilen parti mensuplarının farklı siyasi hatlara yönelme ihtimali, iktidar partisi açısından risk unsuru olarak görülüyor.

Bu nedenle örgüt değişimlerinin daha dengeli ve kontrollü yürütülmesi gerektiği savunuluyor.

Seçim takviminin yaklaşmasıyla birlikte iktidar partisinde hem örgütsel yapı hem de siyasi strateji başlıklarında hareketliliğin arttığı görülüyor.

Eski siyasetçilerin yeniden kazanılması, teşkilatların yenilenmesi ve seçmen tabanının korunmasına yönelik adımların eş zamanlı yürütüldüğü ifade ediliyor.

Kulislerde tüm bu başlıkların, seçim sürecine giderken partinin siyasi pozisyonunu güçlendirme çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesi yapılıyor.