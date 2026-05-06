Kulis: AKP içinde "Erdoğan yanlış bilgilendiriliyor" krizi

Kulislere yansıyan bilgilere göre; iktidar partisi içinde AKP'li CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğine dair "kriz" çıktı ve parti mekanizmalarında değişiklik yapılması önerildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP'den kulis bilgileri aktardı.

Babacan'ın AKP kulislerine ilişkin yazısı şu şekilde:

"Sık sık kaleme aldığımız parti içi çekişme farklı boyutlarda sürüyor. “Bizim yerimize siyaset yapmasınlar” diye tepki gösterdikleri trollerin önüne geçmek için partideki mekanizmaları yenilemeyi önerenler var.

Cumhurbaşkanın doğru bilgilendirilmesi, gelişmelerin çarpıtılmadan aktarılması için yeni mekanizma öneriliyor. Cumhurbaşkanının programına, parti grup yönetimi ile düzenli toplantılar konulması isteniyor.

“Nasıl ki kabine, MKYK, MYK toplantıları düzenli olarak yapılıyor. Partinin grup yönetimiyle de rutin toplantılar planlanmalı. Hem Meclis’in nabzını hem milletvekillerinin taleplerini hem de yasal düzenlemeleri enine boyuna konuşmak zorundayız. Yoksa yalan yanlış bilgilendirme yapılıyor” diyen yöneticiler var.

Anlayacağınız, yaratılan sanal gündemin arkasında kalan tartışmalar, endişeler ve tepkiler küçümsenecek gibi değil…"