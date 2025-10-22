Kulis: AKP içinde operasyon borsası ve rüşvet ağı iddiası

Bir süredir gündemi en çok meşgul eden konuların başında kara para operasyonları geliyor. Operasyonlarda AKP’ye yakın olduğu bilinen iş insanları da tutuklanıyor.

Bu operasyonlar nedeniyle parti yönetimine ve kabine üyelerine gelen şikayetlerin sayısı arttığı iddia edildi.

Nefes’ten Nuray Babacan’ın haberine göre bu şikayetler nedeniyle AKP kulislerinde, partiye yakın hukuk bürolarının “operasyon borsası” kurarak rüşvet ağı oluşturduğu iddiaları konuşuluyor. Emekli hâkim ve savcıların da yer aldığı sistemin milyonlarca liralık işler üzerinden döndüğü, bazı hapishane nakilleri için de rüşvet istendiği öne sürülüyor.

Babacan’ın yazısından öne çıkanlar şöyle:

“İddialara göre, bu tür operasyonların ardından bazı avukatlık büroları devreye girerek, ‘Sizi biz kurtarabiliriz’ diye arabuluculuğa soyunuyor. Öyle davayı üstlenmek filan değil. Daha o aşamaya gelmeden kurtarmak için büyük paralar istendiği, rüşvetin ‘yeni bir işkolu’ gibi kullanıldığı anlatılıyor.

Örnek olarak da AKP’lilere yakınlığıyla tanınan bazı avukatlar ve hukuk büroları örnek gösteriliyor. Bu oldukça ünlü hukuk bürolarının ofislerinde emekli hakim ve savcıların çalıştığı, sistemin ‘üçlü saç ayağı’ şeklinde AKP’li siyasetçiler, kendilerine yakın hakim ve savcılar üzerinden kurgulandığı anlatılıyor. Sistemin içinde olanların birbiriyle yaşadığı para kavgası nedeniyle işlerin ayyuka çıktığı iddiaları da var.

Adına iş takipçiliği denilen ve rüşvetle iş yapmayı sistem haline getiren hukuk çevrelerinin ve adına ‘danışmanlık şirketi’ denilen eski vekil bürolarının tam da bu amaçla çalıştığı anlatılıyor.

Bir ilginç örnek de cezaevlerinden. İş bitiricilik öyle bir hal almış ki; rüşvetle cezaevinden cezaevine nakil işini takip edenlerden söz ediliyor. Bu işten milyonlar kazanan avukatlar olduğu anlatılıyor. Özellikle, ‘riskli hükümlü’ listelerinin yer değiştirilmesinde büyük paralar döndüğü konuşuluyor. Bu sistemin, kamu çalışanları olmadan işlemesi de mümkün değil."