Kulis: AKP içinde yaşanan 3 kriz

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'de kriz yaratan üç konuyu köşesine taşıdı. YRP ile ittifak, emeklilerle ilgili düzenlemeler ve deprem bölgesindeki sorunlar AKP'yi seçim öncesi zorlayan üç konu olarak öne çıkıyor.

Siyasi partilerin 31 Mart yerel seçimleri için çalışmaları devam ederken gazeteci Nuray Babacan, AKP içinde yaşanan krizlere dair edindiği kulis bilgileri kaleme aldı.

Babacan, AKP içinde kriz yaratan üç başlığı “deprem bölgeleri, emeklilerin memnuniyetsizliği ve Yeniden Refah Partisi’nin sadece İstanbul’da değil, taşrada vereceği zarar” şeklinde aktardı.

Deprem bölgesindeki çalışmaların zor ilerlediğini, teslim tarihleri konusunda bakanlığın zorlandığını aktaran Babacan,"Deprem bölgelerinde vaat edilen çalışmalar çok zor ilerliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teslim tarihleri konusunda tıkandığı ve müteahhitlere baskı yapmasına karşın sonuç alamadığı anlatılıyor. Bakan Mehmet Özhaseki’nin bu sıkıntılı durumu yakın çevresiyle paylaştığı da aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

AKP’li belediyelerin emeklilere yönelik ne tür avantajlar sağlayacağı üzerinde çalışıldığını da belirten Babacan, “Hatta Belediyeler Birliği ile protokol imzalayarak, tüm emeklilere ulaşım ve su başta olmak üzere indirimli hizmet sunmak amaçlanıyor. İndirim oranları, hangi hizmetlerin kapsamda olacağı alternatifli olarak çıkartılıyor” diye yazdı.

AKP’de bir diğer krizin YRP’nin aday çıkardığı bölgeler olduğunu aktaran Babacan, bugün yayımlanan "AKP’de üç kriz: Deprem, emekliler ve YRP" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Son dönemde açıklanan YRP adaylarının büyük bölümünün eski AKP’li olması yerelde ciddi sıkıntı yaratıyor. YRP, özellikle güçlü olduğu illerde neredeyse mutsuz tüm AKP’lileri topladı. Şanlıurfa dışında, Sakarya, Konya, Kahramanmaraş, Bitlis ve Bingöl gibi illerde adayların büyük bölümünü eski AKP’liler oluşturdu. Bu konuda Sakarya en iddialı illerden biri, Kaynarca, Gelve, Karasu, Akyazı ve Hendek ilçelerinin tamamında adaylar eski AKP’li. Ankara’da Akyurt eski belediye başkanı YRP’ye geçerek aday oldu.”