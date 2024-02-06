Kulis: AKP'nin hiçbir anketinde Murat Kurum önde değil

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, İstanbul ile ilgili AKP'nin yaptırdığı anketlerde Murat Kurum'un aradaki farkı kapattığını ancak bütün anketlerde geride göründüğünü yazdı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yerel seçimlerde İBB yarışıyla ilgili AKP'nin yaptırdığı bazı anketleri köşesine taşıdı.

Babacan'ın paylaştığına göre henüz DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin durumunun kesinleşmediği dönemlerde yapılan anketlerin tamamında mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önde olsa da Murat Kurum aradaki farkı kapatıyor.

"KURUM'UN ÖNE GEÇTİĞİNİ SÖYLEYEN YOK"

Babacan, konuyla ilgili "Bu anketlerde Murat Kurum’un eskisinden daha iyi olduğu, Ekrem İmamoğlu ile arasındaki farkın 3 puana indiği iddia ediliyor. Bu farkın 1,5 puan olduğunu da iddia edenler de var; ama Kurum’un aksine, Kurum’un öne geçtiğini söyleyen yok" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında yaptırdıkları anketlere göre yarışa geride başladığını ancak mevcut durumda 1,5 puan öne geçtiğini iddia etmişti.