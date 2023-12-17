Kulis: AKP'nin İBB adayı için konuşulan 2 isim

AKP'de İBB Başkan adaylığı için Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi geçiyor. Turan’ın aday olması durumunda Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz oylarını konsolide etmesini engelleyeceği öne sürülüyor.

AKP'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için kimin aday olacağı konuşulmaya devam diyor.

Bugüne kadar İstanbul için en çok İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın adı geçti. Konuşulan isimler arasında Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar da var ama birçok AKP'li bunun olasılık dışı olduğunu söylüyor. Hatta Meclis kulisinde, “Cumhuriyet tarihinin dörtte birinde iktidar ol, sonra İstanbul için damadından başka aday bulama! Olmaz...” diyenler var.

Gazete Duvar'ın haberine göre, AKP'de üzerinde konuşulan mevcut isimler dışında sürpriz bir aday beklentisi yok. Ancak ibre her hafta bu isimlerden birine dönüyor.

ÖNE ÇIKAN İKİ İSİM

En son öne çıkan iki isim var. Biri AKP’nin İstanbul’daki "en başarılı belediye başkanlarından" olduğu iddia edilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan. Trabzonlu olan Turan’ın aday olması durumunda İmamoğlu’nun Karadeniz oylarını konsolide etmesini engelleyeceği, “belediyecilik hizmeti yarışı” iddiasında bulunabileceği kaydediliyor.

Yine Turan’ın eski TOKİ Başkanı olması, konut sorunu, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık gündemleri açısından da avantaj olarak kaydediliyor.

Diğer tarafta geçen haftanın barometresinde bir kez daha öne çıkan diğer isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Kamuoyu nezdinde algısının olumlu olduğu düşünülen Koca’nın farklı kesimlerden oy alma potansiyeli taşıdığı, Kürt kimliği ile de İstanbul’da Kürt oyları için çekim merkezi olabileceği konuşuluyor.