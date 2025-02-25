Kulis: AKP seçim için tarihi belirledi

AKP'nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak için Meclis’ten seçim kararı çıkarmayı hedeflediği öne sürüldü. Bu doğrultuda farklı partilerden milletvekili transferleriyle 360 vekil sayısına ulaşılması planlanırken, seçim tarihi olarak 7 Kasım 2027’nin gündemde olduğu belirtiliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AKP’nin kongre sürecini tamamlamasının ardından en önemli gündem maddesinin Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığını sağlamak olduğu ifade ediliyor.

Parti kulislerinde, bu hedef doğrultusunda diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği konuşuluyor. Hedef ise 360 milletvekiline ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak.

SEÇİM İÇİN 7 KASIM 2027 TARİHİ DİLLENDİRİLİYOR

AKP, MHP, HÜDA-PAR ve DSP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısı, son katılımlarla birlikte 324’e ulaştı.

Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328’e çıkıyor. Ancak Meclis’te seçim kararı alınabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bağımsız milletvekillerinin yanı sıra Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti’den de yeni katılımların olabileceği belirtiliyor.

Parti kulislerinde, muhalefetin erken seçim taleplerine karşılık olarak 2027 sonbaharının işaret edildiği ifade ediliyor. Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihinin dillendirildiği öne sürülüyor.

Muhalefetin, 2026’dan sonraya kalan bir seçim kararı için Meclis’te destek vermeyeceğini açıklamasına karşın AKP yönetimi, “Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır" görüşünü dile getiriyor.