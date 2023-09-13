Kulis: AKP ve MHP yerel seçimler için düğmeye bastı, 30 ile öncelik verildi

Siyaset arenasında yerel seçim hazırlıkları sürerken partilerin izleyeceği stratejiler de belli olmaya başladı. Yerel seçim için çalışmalarını hızlandıran Cumhur İttifakı, işbirliği için düğmeye bastı. İlk olarak 30 büyükşehirde ittifak kapsamında gösterilecek büyükşehir belediye başkan adayları kamuoyuna açıklanacak.

Muhalefet yerel seçimler için “işbirliği” yapıp yapmayacağını tartışırken, AKP’de MHP ile işbirliği görüşmelerini yürütecek heyet belirlendi.

Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedefini “özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere, tüm büyükşehir belediye başkanlıkları” oluşturuyor.

HEYETLERİN GÖRÜŞMESİ HAFTAYA

AKP heyetinde Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yer alıyor.

MHP’de ise henüz Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bir görevlendirme yapmadığı ancak AKP’nin heyetinde yer alan isimler karşısında “mütekabiliyet esasına dayalı olarak” bir heyet belirleyeceği ifade ediliyor. Her iki parti heyetlerinin de gelecek hafta bir araya gelerek görüşmelere başlayacağı da kaydediliyor.

Öncelikli hedef olarak CHP’li 11 büyükşehir belediyesi belirlenirken, her iki partinin bu kez 2019 yılındaki seçimlerden farklı olarak “her il, ilçe ve beldede seçimlere işbirliği içinde gireceği” belirtiliyor.

AKP ve MHP’nin 2024’teki seçimlerde asıl hedefi 30 büyükşehrin “Cumhur İttifakı’na kazandırılması” yatıyor. Her iki parti heyetinin yürüteceği görüşmeler sonrasında ise ilk olarak 30 büyükşehirde ittifak kapsamında gösterilecek büyükşehir belediye başkan adaylarının kamuoyuna açıklanacağı ifade ediliyor. Bunun amacının da adayın daha fazla kamuoyunun gündeminde tutmak olduğu” belirtiliyor.