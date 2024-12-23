Kulis: AKP’de hesaplar değişti, kongreler öne alınıyor

AKP'nin mart ayına kadar il kongrelerini tamamlamayı hedeflediği süreç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda hızlandı.

Nisan ayında yapılması planlanan AKP 8. Büyük Kongresi’nin şubat ayına çekildiği ifade ediliyor.

AKP'nin 2025 bütçe görüşmelerinin ardından gözler, parti içindeki Kabine değişikliği, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliklerinde yaşanacak büyük değişimlere çevrilmiş durumda.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İÇİN KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

İl kongrelerinin, 18-19 Şubat tarihlerinde İstanbul'daki kongre ile sona ermesi planlanıyor.

Sözcü’den Veli Toprak’ın aktardığına göre; İstanbul İl Kongresi, parti içindeki önemli gelişmelerin merkezi olacak.

Mevcut İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin görevine devam etmesi bekleniyor. Ancak kulislerde, İstanbul İl Başkanlığı için AKP MKYK üyesi olan ve Ensar Vakfı’nda da görev almış olan Cenk Dilberoğlu'nun adı da geçiyor.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olacağını iddia etti.

Parti kulislerinde, İstanbul İl Kongresi'ne dair isimler tartışılırken hem yerel yönetimlerde hem de merkezi düzeyde yapılacak değişikliklerin AKP'nin geleceği açısından kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.

AKP 8. Büyük Kongresi’nin de Erdoğan'ın talimatıyla şubat ayına çekildiği konuşuluyor.