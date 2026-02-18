Kulis: AKP’de panik havası, anketler alarm veriyor

AKP kulislerinde konuşulan yeni teşkilat planlaması, parti içindeki tedirginliği de açığa vurdu.

Parti yönetiminin değişimleri “titizlikle” yürüttüğü vurgulanırken, asıl kaygının seçmen nezdinde oluşan olumsuz algıyı onarmak olduğu ifade ediliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Ramazan ayı boyunca ana kademe, kadın ve gençlik kollarının yoğun saha programlarına alınması planlanıyor. Ancak kulislerde bu hamle, “geç kalınmış bir temas çabası” olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı altında ezilen seçmenin iftar programlarıyla ikna edilip edilemeyeceği tartışma konusu.

KAPI KAPI DOLAŞMA YÖNTEMİ GÜNDEMDE

Parti, uzun süredir terk ettiği “ev ev dolaşma” yöntemini yeniden uygulamaya hazırlanıyor.

Ancak bu plan, kulislerde “sandık öncesi hatırlanan seçmen” eleştirilerini de beraberinde getiriyor. Özellikle genç seçmenle kurulacak temasın nasıl sonuç vereceği belirsizliğini koruyor.

AKP yönetimine sunulan öneriler arasında, 12 milyonu aşkın parti üyesinin bire bir ziyaret edilmesi ve geçmişte partide görev almış ancak zamanla dışlanmış kadrolarla yeniden temas kurulması da yer alıyor.

Parti kulislerinde bu tablo, iktidarın kendi tabanıyla bağının zayıfladığına işaret eden bir gelişme olarak yorumlanıyor.

ANKETLER ALARM VERİYOR

Son kamuoyu araştırmalarının AKP’nin oy oranını yüzde 30-35 bandında gösterdiği konuşulurken, parti kurmayları teşkilatların sahaya inmesiyle oy oranının yeniden yüzde 40 bandına çıkabileceğini savunuyor. Buna karşılık bazı parti kaynakları sorunun teşkilat yapısından çok ekonomi ve yönetim politikalarından kaynaklandığını dile getiriyor.

Parti içinde dile getirilen “Siyaset mazerete sığınmayı kabul etmez” sözünün, bazı kurmaylar tarafından iktidarın uzun yıllara yayılan yönetim performansına yönelik bir eleştiri olarak yorumlandığı ifade ediliyor.