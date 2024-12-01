Kulis: AKP’de üçlü değişim beklentisi

31 Mart seçimlerindeki geriye düşüşün ardından değişim beklentisi doğan AKP’de parti yönetiminin yanı sıra, kabine ve Meclis grup yönetiminde de köklü değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

Partinin 8. Büyük Olağan Kongre süreci geçen eylül ayında başlatıldı ve ilçe kongrelerinin bu ay sonunda tamamlanmasıyla il kongrelerine geçilmesi planlanıyor.

AKP’nin büyük kongresinin ise mayıs ayında yapılması öngörülüyor. Ancak, 31 Mart seçim yenilgisi sonrasında parti içindeki değişim talepleri ve beklentileri giderek artmış durumda.

Gazete Duvar’ın kulislerden edindiği bilgiye göre; sadece parti yönetiminde değil, kabine ve Meclis grup yönetiminde de kapsamlı bir değişim öngörülüyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, yerel seçimden bu yana partinin çeşitli kademelerindeki yöneticiler ve milletvekilleri ile yüzlerce görüşme yaptığı, farklı raporları incelediği belirtiliyor. Bu sürecin, partiye dair köklü bir paradigma değişikliğine işaret ettiğine dair güçlü sinyaller bulunuyor.

Bir AKP yetkilisi, "Bu değişim sadece isim değişikliği değil, aynı zamanda yaklaşım ve yönetim biçiminde de köklü bir değişim gerektiriyor. Kişiler değişebilir, ama asıl önemli olan bir paradigma değişikliği ve bu yönde hazırlıklar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARINDA DA DEĞİŞİM OLABİLİR

Kulislerde konuşulan bir diğer önemli detay ise, beklenen üçlü değişimin Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına da yansıması olasılığı. AKP’deki bu kapsamlı değişim süreci, yalnızca parti içi yönetimi değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sisteminin işleyişini de etkileyebilir. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında görev yapan isimlerin de değişebileceği iddiaları gündemde.