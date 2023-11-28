Kulis: AKP’liler, adayların manipülasyonundan endilesi

AKP’nin MKYK toplantısında ‘manipülatif anket’ konusunda uyarılar yapıldığı ve bazı adayların da parti merkezini yanılttığı öne sürüldü.

AKP, genel başkan değişimiyle birlikte güçlendiği belirtilen CHP’den geçmiş dönemde kaybettiği belediyeleri geri almak için çalışmalara başladı. 31 Mayıs 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesi kamuoyu yoklamalarına başlayan AKP’de iddiaya göre kimi üyeler, bazı aday adaylarını anketleri manipüle etmekle suçluyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan, bugünü yazısında konuya ilişkin şunları aktardı: “Partide(AKP) yapılan kamuoyu yoklamaları belediye başkan adaylarının belirlenmesinde etkili olacak. Tüm bunlar yapılırken, son MKYK toplantısında ‘manipülatif anket’ uyarısı yapıldı. Bazı üyeler, adayların anketleri manipüle ettiğini, bunun genel merkezi yanılttığını ifade ettiler. Doğru adayların belirlenmesi için partili anket şirketlerinin değil, ‘bağımsız kurumların’ tercih edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Yani yerelde ciddi bir ısmarlama anket ve çıkar ilişkisi sorunu yaşanıyor.”

KONYALILAR VE TRABZONLULAR

Babacan, yazısının devamında İstanbul’daki çekişmelere ve değişim arayışlarına da dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adaylığı için düşünülen üç isminde Konyalı olduğu bilgisini paylaşan Babacan, şunları kaydetti: “Yapılan çalışmalar İstanbul’da AKP’li belediye başkanlarının büyük bölümünün değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle üç dönemlik başkanlara ilişkin memnuniyetsizlik ve yorgunluk algısı çok fazla. Partide, köklü değişim talepleri var. Bu arada, İstanbul için ismi geçen adayların hepsinin Konyalı olması espri konusu. Kulislerde ismi dolaştırılan Eski Çevre Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Konyalı olması dikkat çekici. İstanbul’da ‘Karadenizli hakimiyeti yıkılıyor’ esprileri yapılıyor.”