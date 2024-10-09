Kulis: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024’te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı, aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanacak. İktidar kulislerinde 2025 asgari ücret zammının yüzde 36-37 civarında olabileceği konuşuluyor.
Hükümetin, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti, 2025 yılında yüzde 36-37 civarında zamla 23 bin TL'ye yükseltmeyi planladığı iddia edildi.
Gazete Duvar yazarı Nergis Demirkaya'nın haberine göre: iktidar kulislerinde asgari ücrete yüzde 36-37 civarında bir artış yapılması üzerinde duruluyor.
Şu anda 17 bin 2 TL olan asgari ücret, yıl sonu enflasyonu ve 2025 yılı hedef enflasyon oranı gibi ekonomik göstergeler ışığında yeniden değerlendiriliyor.
Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücret yaklaşık 6 bin TL artarak 23 bin lira civarına yükselebilir. Ancak bu artış, çalışanların ve sendikaların beklentilerinin oldukça altında kalacağı yorumlarına neden oluyor.
Ekonomistler, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında asgari ücretin eridiğini ve çalışanların alım gücünün önemli ölçüde düştüğünü belirtiyor.