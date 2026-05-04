Kulis: Bahçeli'nin çağrısına rağmen Ahmet Türk ve Ahmet Özer neden göreve dönmedi?

MHP Genel Başkanı iki defa görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için "Ahmet'ler göreve" çağrısı yaptı. Ancak Özer de Türk de görevine döndürülmedi.

İki ismin yerine atanan kayyumların görev süresi uzatıldı.

Bu durum "AKP ve MHP bu konuda görüş ayrılığı mı var?" sorularını da getirdi.

24 Saat Gazetesi'nden Nergis Demirkaya'nın yazısına göre, AKP'li yetkililer tartışmanın bir kriz değil, yaklaşım farkı olduğunu belirtiyor.

Parti kaynaklarına göre, kayyum atamalarının dayanağı olan yasal düzenleme hâlâ yürürlükte ve görevden alınan belediye başkanları hakkında "terör suçlamalarına" dayanan soruşturma ve mahkeme kararları bulunuyor.

Bu nedenle mevcut hukuki durum değişmeden görev iadesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.

“İKİ AHMET”İN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen davalar sürecin kilit noktası olarak görülüyor.

AKP'li üst düzey yöneticilere göre, bu isimler hakkında verilen cezalar ve süren davalar sonuçlanmadan göreve dönüşün hukuken mümkün olmadığı savunuluyor.

KAYYUM YASASI TARTIŞMASI

Meclis’te hazırlanan ortak raporda, kayyum yerine belediye meclisinin kendi içinde seçim yapmasını öngören bir düzenleme önerilmişti.

Ancak AKP içinde, “Devletin güvenliği açısından kayyım düzenlemesi korunmalı” görüşünü savunanların olduğu belirtiliyor. Bu nedenle kısa vadede kayyum uygulamasında değişiklik yapılması beklenmiyor.