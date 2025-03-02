Kulis: Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aradı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aradığını ifade etti.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve PKK'nin ateşkes ilanın ardından yeni süreç ile ilgili gelişmeler sürüyor.

Habertürk canlı yayınına katılan Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile dün telefonda görüştüğünü ifade etti.

Nagehan Alçı, "Bana gelen bilgi, sayın Bahçeli'nin telefonla Selahattin Demirtaş'a ulaştığı ve onun verdiği destekten memnun olduğu yönünde bir konuşma geçti" dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, söz konusu iddiya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizde böyle bir bilgi yok. Teyit edemiyoruz" denildi.

DEMİRTAŞ'IN MESAJI

Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına ilişkin yazı kaleme almıştı.

Gazete Duvar'daki yazısında Demirtaş, "Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Allah hepsine uzun ve sağlıklı ömür versin ama hayatlarının son dönemecinde Orta Doğu barışı, tarihi Kürt - Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım" demişti.