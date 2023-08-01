Kulis: "Binali Yıldırım, neredeyse siyasetle vedalaşmış gibi"

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın, AKP içinde yaşananlara ilişkin kaleme aldığı yazısında parti sözcüsü Ömer Çelik'in 'eski tadı olmadığını' Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmediği için 'mutsuz olduğunu' yazdı. Babacan ayrıca, "Binali Yıldırım, neredeyse siyasetle vedalaşmış gibi" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Nuray Babacan, AKP içinde yaşananlara ilişkin kulis bilgilerine yer verdiği bir yazı kaleme aldı.

Babacan, Gazete Pencere'de "AKP’lilerin gündemi başka: Makam, koltuk, adaylık" başlığıyla yayımlanan yazısında, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 'eski tadı olmadığını' belirterek, "Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmediğinden beri mutsuz olduğu iddia ediliyor" diye yazdı.

Babacan ayrıca, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da, "siyasetle vedalaşmış gibi" olduğunu belirtti.

Eylül sonunda yapılması planlanan olağanüstü kongre için MKYK üyeliği planı yapanların olduğunu belirten Babacan, "Kongre sonrasında en büyük değişim MKYK ve MYK’da yaşanacak. Bu kadrolarda yer alma olasılıkları düşük olanlar, kendi illerindeki belediye başkanlıklarına talip. Henüz bir görevlendirme yapılmayan Faruk Çelik ve Mustafa Şentop gibi isimlerin genel merkezde görev bekledikleri var" diye yazdı.

Babacan yazısının devamında şunları kaydetti:

"AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un bile seçim bölgesi Sakarya belediye başkan adayı olmak istediği öne sürülüyor. Ancak Erdoğan’ın onunla bir dönem daha çalışacağını düşünenler az değil. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in bu görevden alınacağı kesin gibi.

Genel Başkan yardımcılarından Hamza Dağ’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını istediği yazıldı-çizildi. Ancak etkili bir siyasetçi olmadığı için pek mümkün görünmüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın adı İstanbul adayı yapılacağı iddiaları partide pek karşılık bulmadı. Siyasi bir figür olmadığı için başarılı olamayacağını öne sürenler var. Partide, İstanbul belediye başkan adaylığı için daha güçlü isim arayışları sürüyor. Murat Kurum’un adı bir süreden beri İstanbul için değil, Ankara için dillendiriliyor. Ankara eski milletvekili, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın Ankara büyükşehir için adayı olması için kulis yapanlar var ama kendisinin bu görevi istemediği dile getiriliyor."