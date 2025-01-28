Kulis: CHP’ye katılacak iki milletvekili netleşti

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra iktidar ile muhalefet arasında başlayan normalleşme/yumuşama dönemi muhalif belediyelere yönelik kayyumlar ve soruşturmaların ardından rafa kalktı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tutuklanması ve son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik açılan soruşturmaların muhalefet cephesinde birlik tartışmalarını yeniden başlattığı öğrenildi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre; Demokrat Parti’den istifa eden milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un CHP’ye katılımları neredeyse kesinleşti.

Kulislerde DEVA Partisi’nde istifa eden Burak Dalgın’ın da CHP’ye geçme ihtimali konuşuluyor.

CHP kurmayları, 14-28 Mayıs 2023 genel seçimlerinden sonra dağınık bir görüntü veren muhalefetin bir araya gelmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Mevcut sistemde iktidarı yenmek için oyların yüzde 50+1’ini almak gerektiğini hatırlatan kurmaylar bunu sağlamak için tüm muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bu birlikteliği sağlarken 2023’te deneyimlenen Altılı Masa benzeri bir yöntemden uzak durulması gerektiğine de dikkat çekildi.

CHP kurmayları, genel seçimlerden sonra CHP’ye mesafe koyan İYİ Parti dahil tüm muhalefet partileriyle kimi temasların başladığını, bunun artması için çalışılacağını dile getirdi.

KAPILAR İNCE’YE KAPALI DEĞİL

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin de CHP’ye dönüş yolunda olduğu iddiası parti kaynaklarınca doğrulandı. İnce ile bazı görüşmeler yapıldığını aktaran kaynaklar, CHP’nin kapılarının İnce’ye kapalı olmadığını, önümüzdeki günlerde İnce’nin durumunun netleşeceğini söyledi.

CHP kurmayları, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde İnce'nin partisini kapatıp örgütüyle birlikte CHP’ye katılabileceğini belirtti.

CHP’YE YENİ KATILIMLAR

Öte yandan CHP’ye milletvekili düzeyinde yeni katılımların beklendiği de ifade edildi. Demokrat Parti’den istifa eden milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un CHP’ye katılımları neredeyse kesinleşti.

Kulislerde DEVA Partisi’nde istifa eden Burak Dalgın’ın da CHP’ye geçme ihtimali konuşuluyor.