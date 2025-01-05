Kulis: DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na giderek PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından süren parti ziyaretlerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da ziyaret edileceği konuşuluyor.

DEM Parti heyeti bu hafta AKP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah partisine ziyaretler gerçekleştirecek.

28 Aralık’ta İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’a ilk ziyareti yapan DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in ikinci kez İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün kulis haberine göre DEM Parti heyeti 10 Ocak Cuma günü ikinci görüşme için İmralı'ya gidebilir.

Heyette bu kez Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra Ahmet Türk de yer alabilir.

"DEMİRTAŞ'A ZİYARET PLANLANDI"

DEM Parti heyetinin 6 Ocak Pazartesi ve 7 Ocak Salı günlerinde Ankara’daki siyasi görüşmeleri tamamlaması, ardından da Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulanan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi.

Heyet İmralı’ya gitmeden hem siyasi parti liderleriyle hem de Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu isimlerle görüşmelerini tamamlamış ve kamuoyuna bir rapor açıklamış olacak.