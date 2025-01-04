Kulis: DEM Parti heyetinin ikinci İmralı ziyareti için hangi tarih konuşuluyor?

DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı ikinci görüşmenin önümüzdek hafta sonuna kadar gerçekleşebileceği yazıldı.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün kulis haberine göre DEM Parti heyeti 10 Ocak Cuma günü ikinci görüşme için İmralı'ya gidebilir.

Heyette bu kez Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra Ahmet Türk de yer alabilir.

Geçen hafta Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Heyetin diğer partilerle bu hafta başında görüştükten sonra Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.