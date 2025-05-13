Kulis: DEM Parti İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence isteyecek, siyasi partileri ziyaret edecek

PKK'nin kendini feshettiğini açıklamasının ardından toplanan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda mevcut sürece ilişkin yasal düzenlemeler ile 2013'te başlayan sürecin ardından yaşananlar dikkate alınarak süreçte görev alanların ve İmralı'ya PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için gidenlerin yasal güvence altına alınması gerektiği ele alındı.

Toplantıda yeniden siyasi partilere ziyaretlerde bulunularak önerilerinin alınması ve yasal düzenlemelere destek aranması gerektiği üzerinde duruldu.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre DEM Parti kaynakları, anayasa değişikliğinin tartışıldığı bir dönemde, anayasada sadece "Türk milleti" ifadesinin yer almasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

DEM Parti, TBMM Başkanı'nın insiyatifinde özel bir yasal düzenlemeyle süreci koruyan ve tüm siyasi partilerin katılımını sağlayan bir çerçevenin yasalaştırılması, sürecin hukuki zemine ve statüye kavuşmasını öneriyor.

AİHM VE AYM VURGUSU

DEM Parti kaynakları, yasal zeminin sağlanmasından önce iktidarın mevzuata uygun davranarak, AİHM ile AYM kararlarına uymak, Cezaevi Gözlem ve İdare Kurullarınca keyfi biçimde tutulan hükümlüleri serbest bırakmak, Gezi hükümlüsü Can Atalay'ı serbest bırakarak milletvekili unvanına kavuşturmak, belediyelere yönelik kayyum uygulamasına son vermek, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakmak gibi adımlar atabileceğine işaret ediyor. Kaynaklar, bunları bir şart olarak öne sürmediklerinin altını çiziyor.

İMRALI’YI ZİYARET EDENLERE YÖNELİK YASAL GÜVENCE

2013'te başlayan ancak başarıya ulaşmayan sürecin ardından yaşananlara işaret eden DEM Parti kaynakları, süreçte görev alanların ve İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret edenlere yönelik yasal güvence getirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

DEM Parti, bunun için yargı paketlerinin bu süreçte hızla gelebileceğini, bu paketlerin birden fazla olabileceğine işaret ederken, ilk etapta hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili bir düzenlemenin, infaz düzenlemesinin, Gözlem İdare Kurulları’ndaki uygulamalara son verecek bir düzenlemenin ve 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına' suç işleyenlerin cezalandırılmasını öngören Anayasa Mahkemesi tarafından da iki kez iptal edilen Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin değiştirilmesini talep ediyor.

Parti kaynakları, TBMM'ye gelmesi beklenen ilk yargı paketinin kurban bayramından sonraya kalacağını düşünüyor.

SİYASİ PARTİLERE ZİYARET VE YASAL DÜZENLEMELERE DESTEK TURU

Öte yandan İmralı ziyaretlerinin ardından yapıldığı gibi siyasi partilere yeniden ziyaretlerin yapılması planlanıyor. Bu ziyaretlerde yalnızca sürece dair bir bilgilendirme yapılmayacağı, “Bundan sonra ne yapılabilir” sorusuna yanıt aranacağı da belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde DEM Parti sadece siyasi partilerle görüşmelere değil, Meclis içi ve dışı çalışmalara da yoğunluk verecek. Ayrıca yasal düzenlemelere destek turu da yapılması planlanıyor.

AF BEKLENTİSİ YARATILDI

İktidarın 2022 yılından beri af beklentisi yarattığını bu yüzden cezaevlerinde beklentilerin oluştuğunu belirten DEM Parti kaynakları, hem muhalefetin hem iktidarın ortaklaşarak hızlı bir yargı paketiyle cezaevinde bulunların beklentilerini bir an önce karşılaması gerektiğini savunuyor.