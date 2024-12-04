Kulis: DEM Parti ve Öcalan görüşmesi sağlanacak, heyette 3 isim yer alacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yetkilileri ile PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde yapılması beklenen görüşmeye izin verilebileceği belirtiliyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın ve Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberlerine göre iktidar, DEM Parti ile Öcalan görüşmesine sıcak bakıyor. Adalet Bakanlığı'nın görüşme talebine olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

HEYETTE 3 İSMİN OLMASI GÜNDEMDE

Haberlere göre asıl tartışma İmralı heyetinde kimlerin yer alacağına dair yaşanıyor. Her ne kadar başvuru DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları adına yapılmışsa da İmralı heyetinde başka isimlerin yer alması gündemde.

Haberlere göre 3 kişilik heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık yer alabilir.

Buldan ve Önder, 2013-2015 arasındaki çözüm süreci döneminde de Öcalan ile görüşen HDP heyetinde yer alıyorlardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta yaptığı konuşmada DEM Parti ve Abdullah Öcalan arasında 'derhal temas sağlanması' gerektiğini söylemişti.

Hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

Başvuruya henüz yanıt verilmedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin başvurusuna 'makul sürede' cevap verileceğin belirterek “Ne alelacele ne de çok uzun bir süreden bahsediyoruz. İsimler netleştirildiğinde izin verilecek” demişti.