Kulis: Eğitim sistemi yine değişiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yapboz tahtasına dönen eğitim sisteminde yeni değişiklikler planlıyor.

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı döneminde 3 önemli konu masaya yatırılacak. Bunlardan ilki 4 yıl olan zorunlu lise eğitimi. İddiaya göre bakanlık ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıyor.

Lise eğitiminin ilk 3 ya da ilk 2 yılı zorunlu olacak. 11 ya da 12'nci sınıflara, üniversiteye hazırlık yılı olarak isteyen öğrenciler devam edecek.

İkinci önemli gündem maddesi ise kademeler arası geçiş, yani Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanlama sistemi. 8'inci sınıfların katıldığı sınavda alınan puanın yanı sıra öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alanlarındaki faaliyetlerinin de değerlendirilmeye alınması planlanıyor.

Üçüncü konu ise ilkokula başlama yaşı. Varolan sistemde 72 ayını doldurmuş her çocuğun ilkokula kaydı zorunlu. Ancak 66 aylık çocuklar da ilkokula başlayabiliyor. Öte yandan velinin talebi doğrultusunda ilkokula başlama 84 aya kadar ertelenebiliyor.

SINAVLARDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Yeni müfredatın geçen yıl kademeli olarak geçilmesiyle birlikte eğitim camiasının en çok merak ettiği konuların başında merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olup olmayacağıydı. Sınavlarda herhangi bir değişiklik söz değil.

Gerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), gerekse Liselere Geçiş Sınavı'nda sistemsel bir değişiklik olmayacak. Ancak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen her proje LGS'de ek puan olabilecek. Sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat alalarındaki faaliyetler LGS puanına etki edecek.