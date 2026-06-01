Kulis: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü enflasyon yılın ilk 4 ayında yüzde 15'e yaklaşmasının ardından temmuz ayında açıklanacak zamlara çevrildi.

Gelirleri enflasyon karşısında eriyen ücretli çalışanlar, refah payı ve ek iyileştirme umuduyla Ankara’dan gelecek haberlere kilitlendi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri ve Merkez Bankası beklentileri ışığında Temmuz zammı için Ankara kulislerindeki sessizliği kaleme aldı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN ANKARA'NIN KONUŞTUĞU ZAMMI AÇIKLADI

Karakaş’ın yandaş Türkiye gazetesindeki yazısına göre; 2026 yılının ilk dört ayına ait kümülatif enflasyon verileri Temmuz zammının rotasını da netleştirdi. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki yüzde 10,04’lük artışa, Nisan ayının yüzde 4,18’lik verisi eklendiğinde 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak kesinleşti.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden garantilediği net maaş güncellemesi anlamına geliyor. Ancak memur ve memur emeklileri için tablo aynı derecede iyimser değil; mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle bu kesimin 4 aylık güncelleme rakamı yüzde 10,51’de kalarak TÜİK enflasyonunun yüzde 4,13 altında gerçekleşti.

Emeklilerin asıl beklentisi olan "refah payı" ve "seyyanen zam" konusunda Ankara’dan gelen sinyaller ise olumsuz.

Karakaş, 2023 yılının Temmuz ayında vaat edilen ancak uygulanmayan seyyanen zammın bugünkü katsayılarla 22 bin TL’yi aştığını hatırlattı. Bu vaat yerine getirilmiş olsaydı, en düşük memur emeklisi maaşının Temmuz zammı eklenmeden 50 bin TL’ye yaklaşacağı, zamla birlikte ise 57 bin TL’yi aşacağını aktardı.

Mevcut durumda, yasal olarak zorunlu olan enflasyon farkı güncellemesi dışında ek bir iyileştirmenin ufukta görünmediği ifade edilirken, memur sendikalarının bu gidişata karşı takınacağı tavrın belirleyici olacağı vurgulanıyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE TEMMUZ SENARYOLARI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki projeksiyonlar, önümüzdeki iki ay için ödenecek rakamlar hakkında somut ipuçları veriyor. Mayıs ayında yüzde 1,89 ve Haziran ayında yüzde 1,52 oranında enflasyon beklenirken, bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 18,58 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Karakaş, en kötü senaryoda bile maaş güncellemesinin yüzde 17,5 ile yüzde 19,5 aralığında olacağını, ancak memur emeklilerinin toplu sözleşme düzeneği nedeniyle bu oranların yaklaşık yüzde 4 puan gerisinde kalacağını belirtti.