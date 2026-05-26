Kulis: Emekli ve memurları ilgilendiren düzenlemeler Erdoğan'ın masasında

Başkent kulislerinde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir sosyal güvenlik ve çalışma yaşamı paketi iddiasıyla yankılanıyor.

Erken seçimin artık kaçınılmaz olduğu vurgulanırken kamu çalışanları, emekliler ve esnaf gözünü Beştepe’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde imza bekleyen kritik dosyalara çevirdi.

Her seçim öncesi iktidar yoksulluluğu unutturacak göstermelik ve "seçim rüşveti" olarak tabir edilen paketleri devreye sokuyor.

Yeniçağ’da yer alan iddiaya göre iktidar toplumsal beklentinin zirve yaptığı "seçim öncesi büyük bir paket" halinde sahneye sürmeye hazırlanıyor.

ESNAFA PRİM EŞİTLEME

Küçük esnafın ve Bağ-Kur’luların uzun süredir tek yürek olarak beklediği prim eşitlemesinde sona gelindi. Kulislere sızan bilgilere göre, mevcut sistemde emeklilik için aranan 9.000 prim gün şartı, SSK’lılarla eşitlenerek 7.200 güne düşürülüyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte küçük esnaf tam 5 yıl (1.800 gün) daha erken emeklilik hakkına kavuşacak. Ekonomi yönetiminin bütçe yükü analizlerini tamamladığı ve dosyanın Cumhurbaşkanı’nın onayında olduğu belirtiliyor.

Birinci dereceye yükselmiş tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini içeren yasa teklifinin kapsamı genişletiliyor. Başta öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere yüz binlerce kamu personeli bu hakkı beklerken, asıl büyük hareketlilik memur emeklileri cephesinde yaşanıyor.

SEYYANEN ZAM

Memur emeklileri, çalışan memurlara verilen ancak kendilerine yansıtılmayan seyyanen zam düzenlemesinin aylıklarına eklenmesi için bastırıyor. Ankara kulislerinde, kamu çalışanları ile emeklileri arasındaki makasın daraltılması için formül arandığı konuşuluyor.

Aile koruma kalkanı paketi kapsamında ev hanımlarına yönelik yürütülen emeklilik modelinde teknik hazırlıklar hızlandı. Yeni modele göre, ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini (%33,3) devlet karşılayacak. Henüz resmi yasa metni Meclis'e sunulmamış olsa da, bu sosyal projenin seçim beyannamesinin en güçlü kozlarından biri olarak ilan edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, dar gelirli ailelerin asgari yaşam standardını güvence altına almayı hedefleyen "Vatandaşlık Maaşı" modelinin de sosyal yardım ağını genişletmek amacıyla bu pakete dahil edilebileceği sızan bilgiler arasında.