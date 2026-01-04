Kulis: Emekli zammında refah payı verilecek mi, kök maaşlara düzenleme yapılacak mı?

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

Aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte, 2025 yılının ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Böylece emekli ve memurun zam oranı netleşecek.

REFAH PAYI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP kulislerinde, ayrıca bir refah payı eklenmesi zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Yine de bu konuda son kararı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yarın ayrıca Ekonomi Koordinasyon Kurulu da (EKK) toplanacak ve en düşük emekli aylığı konusunda değerlendirme yapılacak.

Burada ortaya çıkacak görüş Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ

6 aylık enflasyonun yüzde 12 olması durumunda şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 18 bin 900 liraya, yüzde 13 çıkması durumunda ise 19 bin 75 liraya yükselecek. Ancak kök maaşı bu rakamların altında kalanlar için TBMM’de yeniden yasal düzenleme yapılacak ve aradaki fark Hazine tarafından tamamlanacak.

AKP tarafından önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması planlanan torba teklifte en düşük emekli aylıklarıyla ilgili düzenlemenin de yer alacağı belirtildi.

Şu anda 4 milyona yakın emekli ‘en düşük emekli aylığı’ kategorisinde yer alıyor. Yasal düzenleme yapılmazsa kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacak.