Kulis: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi

2025 yılında uygulanacak asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftası toplanacak. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu ortaya çıkan ücret AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

ekonomim.com'dan Besti Karalar'ın haberine göre, AKP kulislerinde, 2025 yılı asgari ücreti için, "23 binden az, 25 binden fazla olmayacak" beklentileri konuşulurken, 'Erdoğan’dan da sürpriz bir karar çıkmaz' yorumları yapılıyor.

EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 3 RAKAM ÖNE ÇIKTI

En düşük emekli aylığı şu anda 12 bin 500 TL. Hükümetin masasında, 2025 yılı için en düşük emekli aylığının 14 bin, 15 bin ve 16 bin olarak etki analizleri çıkarılıyor.

Ortaya çıkacak mali rapora göre en düşük emekli aylığının da 14 bin ile 16 bin TL arasında olması bekleniyor. 14 bin en düşük ihtimal, beklenti ise 16 bin.

VERGİ DİLİMİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Her yıl belirli bir oranla güncellenen gelir vergisi dilimleri, 2025 yılı için yeniden değerleme oranıyla birlikte artış gösterecek. Ancak ekonomik şartlar asgari ücrete yakın ücret alanların vergi dilimine girmesi vergide adaletsiz bir durumu ortaya çıkarttığı eleştirileri yapılıyor. STK’lerin ve iş dünyasının çağrısı hükümeti harekete geçirdi. Hükümet vergi dilimlerinde yasal bir düzenleme için çalışma başlattı.

Yapılacak düzenleme ile çalışanların yıl içinde ikinci vergi dilimine girerek maaşlarının düşmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Bu durumda vergi oranlarının da değişmesi tartışılıyor. Hükümet önerileri değerlendirecek. Yüzde 15 olan vergi oranının aşağılara çekilmesi, bu oranın ise henüz netleşmediği belirtiliyor.