Kulis: En düşük emekli aylığı için yeni formül

Asgari ücret ile memur ve emekli zammının ardından gözler en düşük emekli aylığına çevrildi.

16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı için yeni formülün gündemde olduğu belirtildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Buna göre en düşük emekli aylığı, yüzde 12.19 zamlanarak 18 bin 938 TL oldu.

Ancak kulislerde iktidarın en düşük emekli aylığı için yeni düzenleme yapacağı öne sürülüyor.

NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığına göre, "Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı kadar yüzde 27.36’lık bir zam olacağı ifade ediliyor. 4 milyona yakın emeklinin alacağı en düşük emekli maaşı 21 bin 500 TL olacak. Bu rakam ciddi anlamda konuşuluyor. Hazine'ye etkisi ise 10 milyar 248 milyon TL olacağı hesaplanmış durumda."

En düşük emekli aylığının artırılması için yasal düzenleme gerekiyor.