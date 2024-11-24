Kulis: En düşük emekli aylığı zammı için hangi rakamlar konuşuluyor?

Emeklilerin yılbaşındaki maaş zamlarının oranı aralık ayındaki enflasyon rakamının açıklanması ile ortaya çıkacak. Ancak 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşından yararlanan emeklilerin artış alabilmesi için yasa çıkartılması gerekecek.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şu anda en düşük kök maaş 7 bin 500 lira civarında. Kök maaşları 7 bin 500 ila 10 bin 700 lira arasında olanlar, 2025 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı sonrasında 12 bin 500 lira almaya devam edecek.

Çünkü beklenen enflasyon rakamları kök maaşlardaki artışın 12 bin 500 liranın üstüne çıkamayacağını gösteriyor. Bu durumda olan yaklaşık 3 milyon emekli bulunuyor.

KONUŞULAN RAKAM

Hükümet, en düşük emekli maaşı için hazırlık başlattı. İlgili bakanlıklar farklı artış oranlarına göre etki analizleri yapıyor.

Kulislerde, en düşük emekli maşının 13 bin 500'nın üstüne çıkartılması üzerinde duruluyor. Etki analizlerinin de 13 bin 500 lira ila 14 bin 750 lira aralığında yapıldığı belirtiliyor.

Alternatifli etki analizleri tamamladığında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Rakam konusunda son kararı Erdoğan verecek.