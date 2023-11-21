Kulis: En düşük emekli maaşı belli oldu iddiası

Kulislerdeki iddiaya göre, emekli aylığına yüzde 50-52 oranında zam yapılacak, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılacak.

İktidar partisinde yeni yılda emekli maaşlarıyla ilgili çalışma başladı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın bugünkü köşe yazısından aktardığına, kulislerde en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağı iddia ediliyor.

AKP kurmaylarının, yılbaşında ortalama yüzde 50-52’lik bir zam bekledikleri belirtiliyor. Ancak, maliyenin direneceğini söyleyenlere göre ise bu oran yüzde 45 olacak.

EMEKLİ ÇİFTÇİLERE İKRAMİYE FORMÜLÜ

Babacan ayrıca, kasım ayında çalışmayan emeklilere verilen ikramiyeyle ilgili bir kulis haberini de paylaştı.

Çalışan emeklilere ikramiye verilmemesiyle ilgili tepkilerin sürdüğüne dikkat çeken Babacan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olduğu için çiftçi emeklisine verilmeyen ikramiyeyle ilgili "Cumhurbaşkanının talimatıyla emekli çiftçilere ikramiye ödenmesi formülünün bulunduğunu öğrendik. Bunun için yasal düzenleme gerekmediği, tebliğ yayınlayarak sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Yakında düzelttikleri hatalarını ‘çiftçilere müjde’ diye duyururlarsa hiç şaşırmayın. Bu eksikliği öğrenen Cumhurbaşkanının ekibine kızdığını da anımsatalım" diye yazdı.