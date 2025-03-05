Kulis: Erdoğan'dan MYK üyelerine "Sürece sahip çıkın" talimatı

Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yönelik, “Silah bırakma” çağrısının ardından başlayan süreç gündemdeki yerini korurken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın parti yönetimine talimatlar verdiği belirtildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Erdoğan, MYK toplantısında parti kurmaylarından, Kürt sorunuyla ilgili sürece sahip çıkmalarını ve destek vermelerini istedi.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan “Herkes dikkatli olsun, sürece sahip çıksın, destek olsun. Süreç, farklı anlaşılmalara, istismarlara yol açabilir. Bu işten rahatsız olanlar var. Onlara fırsat vermeme adına özenli dil kullanın. Süreci dikkatle izleyin ve takip edin, hassas olun” dedi.

Habere göre; provokasyonlara meydan verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan,"Atılan her adımın Türkiye ve Türk milletinin istikbali için olduğunu, bu yüzden provokatörlere prim verilmemesi gerektiğini" vurguladı.