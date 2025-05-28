Kulis: Erdoğan'ın "Yeni anayasa için görevlendirdim" dediği 10 isim belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çalışmaları için görevlendirdiğini açıkladığı 10 kişilik ekipte yer alan isimlerin belli olduğu öne sürüldü.

Kulislere göre ekibin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'dan oluşacağı öne sürüldü.

CEVDET YILMAZ BAŞKANLIK EDECEK

AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı, dün (27 Mayıs) Ankara'da yapılmıştı.



Toplantıda yaptığı konuşmada yeni anayasa ile ilgili mesajlar da veren Erdoğan, "82 Anayasası, darbe döneminin tortularını taşıyor. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz" demişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; komisyon başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yapması bekleniyor.

Komisyonda; AKP Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un yer alacağı ifade ediliyor.