Kulis: Erdoğan, İstanbul için kasada sakladığı ismi açıklayacak

Gazeteci Sevilay Yılman, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul adayı için "kasada sakladığı" ismi açıklayacağını ve bu ismin Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan olduğunu öne sürdü.

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı 7 Ocak Pazar günü belli olacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul adayının açıklanacağı tarihi duyurmasının ardından gözler adayın kim olacağına çevrildi.

Gazeteci Sevilay Yılman, AKP'nin İstanbul adayının Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan olabileceğini yazdı.

"Çok güvendiğim bir kaynağım şöyle bir analiz yaptı" diyen Yılman, şunları aktardı:

"Erdoğan yoklayarak kafa karıştırmayı çok sever ama sonunda yine de tecrübelerine güvenerek karar verir. Selçuk Bayraktar ismini yoklattı. Ali Yerlikaya ismini de yoklattı. Murat Kurum, Fahrettin Koca isimlerini de… Gerçekten de Bayraktar yapılan simülasyonlarda Ekrem İmamoğlu’nu en az 4 puanla geride bırakıyor. Diğer isimler ise kafa kafaya götürüyor seçimi. Fakat yaz bir kenara! CB bunların hiçbirini aday göstermeyecek! Kasada sakladığı o ismi açıklayacak. Ve bu isimle bir taşla 3 kuş vuracak!"

"Peki kim bu taş?" diyen Yılman, "Eski TOKİ Başkanı, Fatih’in mevcut belediye başkanı Ergün Turan…" ifadelerini kullandı.

"Kaynağıma göre Turan’la hangi kuşları vurmayı hedefliyor Erdoğan?" diye soran Yılman, şunları sıraladı:

"1- İmamoğlu’nun çok güvendiği Trabzon lobisinin aklını, Trabzonluların çok değer verdiği Ergün Beyle karıştıracak…

2- ToKi’nin en başarılı başkanı olan Turan ile İstanbul’un en büyük ihtiyacı olan kentsel dönüşümde hızlı ve en doğru çözümün umudu olarak ciddi bir iddia koyacak!

3- Ekonomik olumsuzluklardan, pahalılıktan şikayet eden ve sandığa gitmeyeceğini söyleyen öfkeli, endişeli AK Parti seçmenini İstanbul’un en başarılı AK Partili ilçe belediye başkanı olan Ergün Turan’la yeniden konsolide edip, sandığa taşıyacak…"