Kulis: Erdoğan’ın onayı alındı, AKP'de yeni dönem başlıyor

Yerel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan AKP’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirme toplantısında reform kararları alındığı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 22 yıllık birinci parti konumundan geri düşen AKP, geçen hafta Kızılcahamam’daki istişare toplantısında reform kararı aldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; KP kurmaylarının “Cumhurbaşkanı ile görüşüldü. Onayı alındı. Artık önümüzdeki 4 yıllık süre tamamen reform süreci olacak” dediği öğrenildi.

Atılacak adımların ana hatlarının ekonomi ve hukuk alanında olacağını belirten AKP kurmayları “Özellikle bu iki başlıkta güven tesis edecek adımlar atılacak. Bu süreçte elbette bürokrasiden veya ittifak ortaklarımızın direnci ile karşılaşabiliriz. Tökezleyeceğimiz anlar da olabilir. Ama bütün bunlar, bizi reform adımlarından geri bırakmaz. Burada önemli olan, reform yapma iradesini ortaya koymaktır” değerlendirmesini yaptı.

Kurmaylar AKP’nin “iç çekişmelerden” uzaklaşması için “koltuklarda oturanların değişiminin” yeterli olmayacağına dikkati çekti.