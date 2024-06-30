Kulis: Fahrettin Koca’nın yerine gelecek isim belli oldu, üç bakan daha değişecek
Kulislere göre istifa ettiği iddia edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine yardımcısı Şuayip Birinci'nin gelmesi bekleniyor. Kabinede üç bakanın daha değişeceği konuşuluyor.
Yerel seçimlerden yenilgiyle çıkan iktidar partisi AKP’de hem teşkilatlarda hem kabinede değişim yaşanacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiği iddiası ile hareketlenen kulislerde, üç bakanın daha değişeceği konuşuluyor.
Sözcü’den Veli Toprak'ın haberine göre; Koca’nın istifada kararlı olduğu belirtilirken yerine Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci düşünülüyor.
Aralarında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da olduğu isimlerin de değişmesi bekleniyor.
Kabinedeki iki genç bakan da 'kişisel' siyasi hesap yapmakla suçlanıyor.