Kulis: Fahrettin Koca’nın yerine gelecek isim belli oldu, üç bakan daha değişecek

Kulislere göre istifa ettiği iddia edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine yardımcısı Şuayip Birinci'nin gelmesi bekleniyor. Kabinede üç bakanın daha değişeceği konuşuluyor.

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