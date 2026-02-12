Kulis: İçişleri Bakanlığı için 2 isim öne çıkıyordu, Mustafa Çiftçi AKP için sürpriz oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılbaşından sonra kapsamlı bir kabine revizyonuna gideceği uzun süredir parti kulislerinde konuşulurken, Cumhurbaşkanı değişiklikleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile sınırlı tuttu.

Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı koltuğuna ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi'nin atanması ise AKP milletvekilleri için de sürpriz oldu. Bu görev için İstanbul Valisi Davut Gül ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın adı geçiyordu.

Pek çok AKP'li milletvekili gibi kamuoyu da yeni İçişleri Bakanı'nı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla öğrendi.

"PARTİYLE UYUMLU BİR PROFİL"

Eski AKP milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'ın "İlk hafız bakanımız oldu" diye tanıttığı Çiftçi, bürokrat ve muhafazakar kimliği ile tanınıyor. AKP kulislerinde kendisiyle ilgili yapılan ilk yorumlar, partiyle uyumlu bir profil olmasıydı.

Ancak tanınırlığının düşük olması nedeniyle hem iktidar hem muhalefet kulislerinde Çiftçi'ye ilişkin değerlendirmeler sınırlı kaldı.

Öte yandan Kabine'deki değişiklikler sadece iki koltukla sınırlı kalırken AKP kulislerinde en az dört-beş bakanın değişeceği beklentisinin hakim olduğu öğrenildi.