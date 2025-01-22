Kulis: İmamoğlu bir hafta içerisinde ifadeye davet edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir etkinlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, "Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlamaları yöneltilen İmamoğlu'nun bu hafta ya da bir hafta içerisinde ifadeye davet edileceğinin söylendiğini aktardı.

'İMAMOĞLU’NUN ADAYLIK KAMPANYASINI GÜRLEK BAŞLATTI'

Saymaz halktv.com.tr'de bugün yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek aleyhindeki sözlerini içeren videoyu paylaştığı için soruşturma açılmıştı.

Bu öncelikle Özel’e mesaj.

“Dokunulmazlığın olmasa sana da gelecektik” demek.

Elbette İmamoğlu’na bir gözdağı.

Çünkü Aydın, İBB Başkanı’na yakın.

İmamoğlu, mesajı aldı.

Tam o saatte Özel ile birlikte ‘Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ başlıklı panelde konuşmacıydı.

Akın’ı eleştirdi.

Seksen dakika sonra soruşturma açıldı.

Suç; Akın’ı ve ailesini tehdit.

İmamoğlu’nun bu hafta ya da bir hafta içerisinde ifadeye davet edileceği söyleniyor.

Başsavcı ne kadar farkında, bilmiyorum.

CHP’ye yönelik özel gayreti, partinin toparlanmasını, iç çekişmeleri ertelemesini sağladı. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair kafa karışıklığını giderdi.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylık kampanyasını Gürlek başlattı desem, yanlış olmaz. Neredeyse bütün CHP, İmamoğlu üzerinde ittifak ettiyse bu biraz da Gürlek sayesinde.

AK Partili olsam Gürlek’e çok kızardım.

Suriye’de yaratmak istedikleri sözde zaferi gölgelediği, CHP’lileri yolsuz göstereyim derken mağdur hale düşürdüğü için…"