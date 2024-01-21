Kulis: İstanbul’da iki yeni adayın eli kulağında

İddiaya göre son seçimlerde CHP listelerinden girerek milletvekili kazanan Saadet Partisi ile Demokrat Parti aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday çıkarmaya hazırlanıyor.

Yerel seçim sonuçlarında gözlerin çevrileceği İstanbul’da AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ile ittifaksız seçime gireceği görülen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışacak.

Ancak bu ikili yarışın sonucunu belirlemede diğer partilerin tutumu da etkili olacak. Özellikle AKP’den oy alabilecek partilerin çıkaracakları adaylar ve yürütecekleri kampanyalar özel önem taşıyor. AKP’yle yaptığı görüşmeler tıkanan Yeniden Refah Partisi’nin de aday çıkarma ihtimali var.

Gazete Duvar’ın haberine göre son seçimde CHP listelerinden seçime girerek milletvekili kazanan Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin İstanbul’dan aday çıkarabilir.

İstanbul'da aday çıkararak 103 bin oy alan Saadet Partisi bu seçimde daha iddialı bir aday ve güçlü bir kampanya yürütmeyi planlıyor. Partililer son aylarda sıkça kullanılan "3. yol" ifadesine gönderme yaparak, “O bahsedilen 3. yol biz olacağız” diyor.

Saadet Partisi’nin İstanbul adayının bu ay sonunda açıklanması planlanıyor.

AKP tabanından oy alma potansiyeli olduğunu söyleyen Demokrat Partililer de İstanbul’da aday çıkarmak için son hazırlıklarını yapıyor. Demokrat Parti’de seçim sürecine dair, “2019 seçimlerinin ilk turu 13 bin oyla kazanıldı. Demokrat Parti 22 bin oy almıştı. Önümüzdeki seçimde İstanbul’da aday çıkarmamızın İmamoğlu’na katkısı olacağını düşünüyoruz. O nedenle muhalefet içinde partiler birbirine karşı daha çok saygılı olmalı” uyarısı yapılıyor.