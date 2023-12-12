Kulis: İYİ Parti Ankara’da güçlü bir aday çıkarmakta zorlanıyor

İYİ Partili kurmaylar, partinin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına güçlü bir aday çıkarmakta zorlandığını söylüyor. Seçmenin Yavaş’ın hizmetlerinden memnun olduğunu belirten kurmaylar, aday çıkarılması durumunda Ankara il ve ilçe örgütlerinde görev yapan birçok partilinin istifa edeceğini söyledi.

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İYİ Parti'nin Ankara'da CHP Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın karşısında güçlü bir aday çıkarmakta zorlandığını ifade etti. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “işbirliği” teklifini oyladığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından çıkarken “Ankara’yı tekrar oylayacağım” dediği iddiası ise kulisleri hareketlendirdi. Konuyu değerlendiren kurmaylar, partinin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına güçlü bir aday çıkarmakta zorlandığını belirtti. Ankara adaylığı konusunda eski CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım’ın adının geçtiğini ifade eden parti yöneticileri, “2019 seçimlerinde de İYİ Parti’de Topel’in adaylığının konuşulduğunu ancak Yavaş’ın ağır bastığını” kaydetti. ADAY ÇIKARILIRSA PARTİLİLER İSTİFA EDEBİLİR Kurmaylar, “Seçmenin Yavaş’ın hizmetlerinden memnun olduğunu” belirtirken karşısına aday çıkarılması durumunda Ankara il ve ilçe örgütlerinde görev yapan birçok partiliden istifa haberlerinin geleceğine dikkat çekti. CHP İLE İSTİŞARE YOLLARI KAPANMADI Öte yandan, CHP ile istişare yollarının kapanmadığının altını çizen kurmaylar ise bundan sonra yapılacak işbirliğinin verimli olmayacağını kaydediyor. Kulislerde “Bazı illerde işbirliği yapılacaksa, bu karar geciktirilmemeli. Gecikirse bu durum, İYİ Parti’nin aleyhine olur” yorumu yapılıyor.