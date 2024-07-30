Kulis: İYİ Parti'de yeni bir istifa dalgası yaşanabilir

Seçimlerin ardından çok sayıda kişinin istifa ettiği İYİ Parti'de, yeni yasama döneminde de bazı milletvekillerinin istifa edeceği iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre; İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakınlığı ile bilinen Metin Ergun, Burak Akburak, Ömer Karakaş ve Hakan Şeref Olgun’un istifa edeceği belirtiliyor.

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