Kulis: İYİ Parti'de yeni bir istifa dalgası yaşanabilir
Seçimlerin ardından çok sayıda kişinin istifa ettiği İYİ Parti'de, yeni yasama döneminde de bazı milletvekillerinin istifa edeceği iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre; İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakınlığı ile bilinen Metin Ergun, Burak Akburak, Ömer Karakaş ve Hakan Şeref Olgun’un istifa edeceği belirtiliyor.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden itibaren çok sayıda istifa haberinin geldiği İYİ Parti'de yeni bir istifa dalgasının yaşanabileceği iddia edildi.
14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde 44 vekil çıkaran İYİ Parti'de istifalarla vekil sayısı 32'ye kadar düştü.
Politikyol'dan Altan Sancar'ın aktardığına göre; İYİ Parti’de yeni bir istifa dalgası olacağı iddia ediliyor.
Kulislerde konuşulanlara göre; İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakınlığı ile bilinen Metin Ergun, Burak Akburak, Ömer Karakaş ve Hakan Şeref Olgun’un partilerinden istifa edeceği belirtiliyor.
Bu isimlerin partiden istifa etmesi halinde AKP'ye ye katılabileceği görüşü dillendiriliyor.