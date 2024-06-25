Kulis: İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın, perşembe günü istifa edecek

İYİ Parti’nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceği iddia ediliyor. İddiaya göre, Aydın'ın istifa kararını perşembe günü sosyal medyadan kamuoyuna duyuracağı bekleniyor.

İYİ Parti’nin kurucularından ve teşkilatlarının oluşumunda önemli rol oynayan Koray Aydın’ın, partiden istifa etmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

NTV'de yer alan habere göre, Koray Aydın’ın istifa kararını perşembe günü sosyal medyadan kamuoyuna duyuracağı bekleniyor.

İstifanın gerekçesi olarak ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Beştepe’de gerçekleştirilen görüşme sonrası yaşanan süreç olduğu ifade ediliyor.

Söz konusu görüşmeye Genel Merkez’in kayıtsız kalması ve tavır koymamasının Koray Aydın’ın bu kararı almasında etkili olduğu öğrenildi.

İddiaların aksine Koray Aydın'ın bir partiye katılması da beklenmiyor.

GENEL SEKRETERDEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, iddialara ilişkin TV100'de konuştu. Canlı yayına bağlanan Uğur Poyraz, "Koray Beyin istifa haberi doğru mu? Siz de böyle bir bilgi var mı?" sorusuna, "Ben bayramda Koray Bey ile konuştum böyle bir beyanda bulunmadı" yanıtını verdi.

AYDIN, İMAMOĞLU VE YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Koray Aydın’ın bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceği de iddia edilmişti.



Koray Aydın cephesinden alınan bilgilere göre, bu iki isimle de herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Aydın’ın istifa ettiği takdirde İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 34’e gerileyecek.