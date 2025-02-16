Kulis: Kabine değişikliğinin kongre sonrasına kalma ihtimali arttı

AKP'de 23 Şubat Pazar günü yapılacak büyük kongre için geri sayım sürerken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de değişim bekleniyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP kulislerinde, kabinede yapılacak değişikliğin kongre sonrasına kalması ihtimalinin arttığı konuşuluyor.

Kabine değişimi konusunda Cumhurbaşkanı’nın şu ana kadar kurmaylarıyla herhangi bir değerlendirme yapmadığı ancak, bir toplantı sırasında “Meclis’ten kabineye isim almayı düşünmüyorum” dediği öğrenildi.

AKP kaynakları “Bu durumda mevcut milletvekilleri arasından bakan atanması ihtimali yok denecek kadar zayıf” değerlendirmesini yaptı.

MYK'DE DEĞİŞİKLİK

Erdoğan’ın bazı genel başkan yardımcılarına “Sizinle başka kulvarlarda çalışacağız” diyerek, yeni yönetimde yer almayacaklarını söylediği ifade ediliyor.

Bu çerçevede 18 kişilik MYK üyelerinden önemli oranda değişiklik beklenirken, bazı isimlerin ise görev alanlarının değiştirileceği kaydediliyor.