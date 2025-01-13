Kulis: Kabinede ciddi değişim bekleniyor

AKP'de kongre süreci devam ediyor.

Mayıs ayında yapılması planlanan 8. Olağan Kongre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 23 Şubat'a çekildi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra AKP'de başlayan değişim tartışmalarının kongre ile birlikte son bulması bekleniyor. Öte yandan Erdoğan, ekim ayındaki Arnavutluk ziyareti dönüşünde partisinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de değişiklik sinyali vermişti.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın kulis haberine göre; hem AKP yönetiminde hem de kabinede ciddi değişikliklerin beklendiği süreçte, kadın ve genç kotası gibi tüzük değişiklikleri de gündemde.

Kongre öncesi milletvekilleriyle buluşacak olan Erdoğan, öneri ve şikayetleri dinleyecek.

Parti içinde kabine değişikliğinin kongreden önce mi yoksa sonra mı yapılacağı senaryoları ise şu şekilde dile getiriliyor:

“Kongreden bir kaç gün önce kabine üyeleri değişebilir, kabine dışı kalanlar, Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) alınabilir.”

AKP'de dillendirilen bir diğer değişim senaryoya göreyse “23 Şubat AK Parti’de Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri değişir. Aynı gün yeni genel merkez yönetimi belirlenir ve aynı gece kabine değişebilir.”

ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BULUŞACAK

Erdoğan, uzun bir aradan sonra 23 Şubat’ta yapılması planlanan 8. Olağan Kongre öncesi 5 grup halinde partisinin milletvekilleri ile bir araya gelecek. Erdoğan milletvekillerini dinleyecek.