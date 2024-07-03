Kulis: Kabine’de değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak

Fahrettin Koca ile Mehmet Özhaseki’nin Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan istifa etmesinin yankıları sürerken kulislerde, asıl değişimin AKP’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

31 Mart yerel seçimlerinde yenilgiye uğrayan AKP’de bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Birkaç gün önce görevden affını istediği iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sürpriz görevden ayrılışı ile beklenen Kabine değişikliği kısmı olsa da gerçekleşmiş oldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; kulislerde bu iki bakan değişikliğinin ilk adım olduğu, asıl değişimin kısa süre içinde olmasa da AKP’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.