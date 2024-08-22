Kulis: Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde neler konuşuldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 20 Ağustos Salı günü CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Görüşmenin CHP'nin Tüzük Kurultayı öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekerken, görüşmede neler konuşulduğu da kulislere yansıdı.

Gazeteci Murat Yetkin, yetkinreport.com'da yayımladığı yazısında, çay sohbeti şeklide süren görüşmede “ülke ve parti konularının” ele alındığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden bir isim İmamoğlu ile 'geçmişi geçmişte bırakıp geleceğe dönük' konuştuklarını söyledi.

GÖRÜŞMEDE KONUŞULANLAR

Yetkin'in aktardığına göre, bu çerçevede ele alınan konular arasında ülkedeki ekonomik kriz, AKP iktidarıyla aktif ve güçlü mücadele, normalleşme sürecinden duyulan karşılıklı rahatsızlık, 8 Eylül’de yapılacak CHP Tüzük Kurultayı üzerine görüş alışverişi ve İmamoğlu’nun İstanbul projelerinin de bulunduğu öğrenildi.

"CHP YÖNETİMİNE DAİR KONULAR GÖRÜŞÜLMEDİ"

Yetkin'e bilgi veren kaynak, ancak Kılıçdaroğlu’nun CHP yönetimine dair konuları İmamoğlu’yla görüşmediğini, İmamoğlu’nun da o konuyu açmadığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etme niyetini medyadan öğrendiklerini belirten aynı kaynak, Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine dair görüşlerini doğrudan Özel’e iletmeyi doğru bulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun yakın zamana dek İmamoğlu’na yönelttiği eleştirilerin gündeme gelip gelmediği sorusu üzere, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresindeki isim, her iki siyasetçinin de geçmişteki konulara girmediğini, şu anda önemli olanın görüş ayrılıklarını kenara ayırarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yle mücadeleye yoğunlaşma gereği üzerine konuştuklarını kaydetti.

"KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN İYİ GİTMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz da Halk TV'deki yayında görüşmeye dair kulis bilgilerini aktardı.

Görüşmede ağırlıklı olarak Tüzük Kurultayı'nın görüşüldüğünü belirten Saymaz, "Görüşmede ikili dışında kimse yer almadı. Baş başa gerçekleştirilen bir görüşmeydi" bilgisini verdi.

Saymaz, görüşmeye dair şunları aktardı:

"İmamoğlu, Özgür Özel'e görüşeceğini bildiriyor. Özgür Özel'den gizli, arkasından dolanarak görüşme yürütüyor değilç. Görüşmenin çerçevesi hakkında bilgi veriyor, daha sonra randevu alınıyor.

Bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, bu görüşmede CHP'nin iyi gitmediğini söylüyor. Buna karşılık İmamoğlu'nun da anketlerde CHP'nin önde göründüğünü hatırlatıyor.

Kılıçdaroğlu, tüzük ile ilgili belli talepler sıralıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynağa göre Kılıçdaroğlu, belediye ile parti kurulları birbirine geçmesin gibi bir öneri getiriyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar şöyle bir bilgi veriyor, başka yerde teyit ettiremedim. Müzakere ve mücadele bahsinde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu aynı fikirdeydiler. İmamoğlu'nun da müzakereden çok mücadeleye ağırlık vermek gerektiğini, bu hususta Kılıçdaroğlu'na katıldığını söylemiş."