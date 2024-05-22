Kulis: Kira vergisi artacak, kiralar fırlayacak

Hazırlık yapılan yeni düzenleme ile ev sahiplerinin vergi yükünün artacağı bunun da kiralara yansıyacağı belirtiliyor.

Ev sahiplerinin vergi yükünü artıran yeni bir düzenleme hazırlanıyor.

Düzenlemeyle kira vergisinin yüzde 50’den fazla artması ev sahibinin bu vergi yükünü kiracıya yansıtması bekleniyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; üzerinde halen çalışılan taslakta, evini düşük bedelle kiraya veren ev sahiplerinin daha düşük Gelir Vergisi ödemelerini sağlayan 33 bin liralık istisna kaldırılacak.

Reform taslağına göre, evini kiraya veren ev sahiplerinden, bir yılda elde ettikleri kira geliri karşılığında indirim uygulanmadan doğrudan yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar uzanan oranlarda vergi alınacak. Yeni vergi yükü, bu yıl elde edilen kira gelirlerinden itibaren başlatılacak. Mevcut düzenlemede kira geliri elde eden ev sahipleri ‘götürü gider’ ya da ‘gerçek gider’ yöntemlerinden birini seçerek vergisini ödüyor. Götürü gider yöntemini seçen ev sahiplerinin vergi matrahı her yıl artırılarak belirlenen muafiyet tutarında indiriliyor. Örneğin bu yıl muafiyet tutarı 33 bin lira. Muafiyet tutarının altında kira geliri elde edenlerden vergi alınmıyor. Muafiyet tutarının üstünde elde edilen kira gelirlerinden ise 33 bin liralık muafiyet indirimi uygulandıktan sonra kalan tutara göre vergi alınıyor.

VERGİ YÜKÜ ARTACAK

Muafiyetin kaldırılmasıyla birlikte evini düşük tutarlarla kiraya verenler başta olmak üzere ev sahiplerinin vergi yükü artacak. Örneğin 10 bin lira kira geliri elde edenler 11 bin 560 lira yerine 18 bin 967 lira vergi ödemek zorunda kalacak. Bu ev sahiplerinin vergi yükü yüzde 64 oranında artacak.

KİRAYA YANSIYACAK

Muafiyetin kaldırılmasıyla vergi yükü artan ev sahiplerinin artan maliyeti kiraya yansıtacaklarına kesin gözüyle bakılıyor. Özelikle geçimini kira gelirinden sağlayan ev sahiplerinin bu yansıtmayı zorunlu olarak yapacağı belirtiliyor. Kira zamlarındaki yüzde 25 sınırının da kalkmasıyla maliyetlerin kiralara zam olarak yansıtılmasında engel kalmayacak.