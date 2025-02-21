Kulis: Kürşad Zorlu'ya AKP'de yeni görev

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya partide yeni bir görev verilecek.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığına göre AKP, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlanırken, kongrede "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" oluşturulacak.

Yeni oluşturulacak Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Kürşad Zorlu getirilecek.

Zorlu böylece AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de göreve başlamış olacak.