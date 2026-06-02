Kulis: LGBTİ+'lara hapis cezası geliyor!

10. ve 11. Yargı Paketleri’nde yer alması beklenen ancak tepkilerin ardından ertelenen LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler bu sefer de 12. Yargı Paketi gündeminde.

KaosGL'de yer alan habere göre AKP’li milletvekillerine 12. Yargı Paketi ile ilgili bilgi notu gönderildi. Haziran ayında TBMM gündemine getirilmesi planlanan yargı paketinde, LGBTİ+’ları suçlu ilan eden ve transların cinsiyet uyum ameliyatları için yaş sınırını 25’e yükselten maddeler de yer alacak.

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YAŞ SINIRI YÜKSELTİLECEK

Bilgi notuna göre, yargı paketinde “cinsiyet değişikliği başvurusunda bulunabilmenin ve cinsiyet değiştirebilmenin şartları” yeniden belirlenecek. Düzenlemeyle, “cinsiyet değişikliği” için yaş sınırının 18’den 25’e yükseltilmesinin yanı sıra, evli olmamanın yanında çocuk sahibi olmama şartı da getirilecek.

Cinsiyet uyum ameliyatı için Sağlık Kurulu raporlarının sadece Sağlık Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından ve en az üçer ay aralıklarla yapılacak 4 değerlendirme neticesinde verilebilmesi de planlanıyor. Bu raporlarda kişinin “üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunması” halinin varlığına yönelik değerlendirme yapılması da zorunlu kılınacak.

LGBTİ+’LARA VE LGBTİ+ HAKLARINI SAVUNANLARA HAPİS CEZASI

AKP kulislerine göre, Türk Ceza Kanununda “kanuna aykırı cinsiyet değişikliğinin” ayrı bir suç olarak düzenlenmesi de planlanıyor. Cinsiyet uyum sürecine dönük yeni kısıtlamalara uygun olmayan bir şekilde tıbbi müdahalede bulunan hekimlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası; bu müdahaleyi yaptıran kişilere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Tıbbi müdahalenin, “çocuğa karşı veya yetkili olmayan bir kişi tarafından yapılması durumunda” ise verilecek ceza bir kat artırılacak.

12. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’larla ilgili bir başka düzenleme de; LGBTİ+’ların var olma, kendini ifade etme ve örgütlenme özgürlüğünü, LGBTİ+ haklarını savunmayı suç haline getirmeyi hedefliyor.

Bilgi notuna göre, “toplumun genel ahlak ve değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi amacıyla hayasızca hareketler suçunun cezası” 6 aydan 1 yıla kadar hapis iken 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak artırılacak.

Yeni yasal düzenleme ile “cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla genel ahlaka aykırı olacak şekilde doğuştan gelen biyolojik cinsiyete aykırı tutum ve davranışta alenen bulunmak ya da bulunmayı alenen teşvik etmek, bu davranışları övmek veya özendirmek” suçu tanımlanacak. Yasa, LGBTİ+’ların sadece var olduklarını söylemesini bile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırmayı planlıyor.

Taslak, aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmalarına da 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

NE OLMUŞTU?

LGBTİ+ karşıtı düzenlemeler, geçtiğimiz yıl Mart ayında 10. Yargı Paketi ve ardından Ekim ayında 11. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelmiş; LGBTİ+ derneklerinin ve kamuoyunun yoğun tepkisi sonucu paketten çıkartılmıştı.

2025 Şubat ayında ise iktidara yakın medya organları, paketlerden çıkartılan düzenlemelerin 12. Yargı Paketi’nde yer alacağını yazmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise şöyle demişti:

“Çocuklarımızın genel ahlakını bozan, cinsiyetsizliğe teşvik eden, sapkın akımlara yönlendirenlerle de mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımız teknik olarak çalışmalara başladılar. Bunları 12. Yargı Paketi’nde icraata geçirmeyi düşünüyoruz.”