Kulis: Mehmet Şimşek “Ekonomik hedeflerde 19 Mart öncesine gelemedik” demiş

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in mide rahatsızlığının nüksederek midesinden tedavi görmeye başladığı ve yakın çevresine de "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" itirafında bulunduğu iddia edildi.

Gazeteci Nuray Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve hükümet içindeki rahatsızlıklara ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

“Şimşek’in ‘yargı, hukuk, siyaset’ arasına sıkışmış ülke gündeminin ekonomik planlarına verdiği zarar konusunda son derece üzgün olduğu anlatılıyor” diyen Babacan, Şimşek’in yakın çevresine, “Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik” dediğini ileri sürdü.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Başkent, huzursuz bir ruh gibi yaşıyor uzun süredir. Her hafta, birbirinden iç karartıcı konularla başlıyor, öyle de devam ediyor. ‘Her şey çok güzel olacak’ iyimserliğini kaybetmeyenlere güvenerek konularımıza dönelim. Bu iç karartıcı ortam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de canını sıkmış olmalı ki; mide rahatsızlığı nüksetmiş.

Siyasi operasyonların ekonomik faturasını ödemekle meşgul olan ekonomi yönetimi, açıktan dertlenemediği için duygularını ya dostlarıyla paylaşıyor ya da midesinden çıkıyor. Şimşek’in ‘yargı, hukuk, siyaset’ arasına sıkışmış ülke gündeminin ekonomik planlarına verdiği zarar konusunda son derece üzgün olduğu anlatılıyor.

"MİDESİNE VURDU!"

Göreve gelme aşamasında devam eden mide tedavisi ilk etapta ‘reddetmek’ için bahane bile olmuştu. Ancak partideki yakın arkadaşlarının devreye girmesiyle görevi kabul etmişti. Şimdi Şimşek’in aynı dertten muzdarip olduğu ve tedavi gördüğü anlatılıyor. Şimşek’in yakın çevresine “Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik’ dediğini de aktaralım."