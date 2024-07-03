Kulis: Mehmet Şimşek'ten belediyelere 'İstihdam bürosu olmuşsunuz' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, AKP'nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumda partisi tarafından yönetilen belediyeleri "Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosu olmuşsunuz” diye uyardığı ve kamu tasarruflarına uyulması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, AKP’nin Kızılcahamam kampında önceki gün yaptığı sunumda partilileri uyardığı konular kulislere yansıdı.

Yerel yönetimlerin kadrolarının şişirilmiş olduğunu ifade eden Bakan Şimşek'in, “Personel gideriniz bütçe gelirinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosu olmuşsunuz” dediği öne sürüldü.

"MALİ DURUMUNUZ İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre EYT ve deprem nedeniyle oluşan bütçe açıklarını kayıt dışılığı önleyerek kapatacaklarını ifade eden Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

“Bakın bu kamu tasarrufları bizi bağlamaz falan diye düşünmeyin. Bakanlığımız denetim yapacak ve ilgili harcama sorumlusu çok ciddi müeyyideler ile karşı karşıya kalabilecek. Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Kendi merkezi bütçemiz ile ilgili durumu anlattım. Ama gelgelelim sizin durumunuz merkezi hükümetten çok çok daha kötü. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30’unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. İstihdam bürosuna dönüşmüşsünüz. Mevcut mali kurallara uyun. Borç ve personel konusunda uymamışsınız.”