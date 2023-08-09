Kulis: Özgür Özel istifa edip, Anadolu turuna çıkacak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edeceği ve kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkacağı iddia edildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edeceği iddia edildi. İstifa etmesinin ardından Özel’in, kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkarak parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı öne sürüldü.

Özel’in Anadolu turunu seçim bölgesi Manisa’dan başlatacağı da kulislerde konuşuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun hedefini “İBB seçimleri” olarak belirlemesinin ardından “önümüzdeki 10-15 gün içinde İBB Başkanlığı adaylığını” açıklayacağı ve bu kapsamda değişimcilerin “İmamoğlu’nun desteğiyle grup başkanı Özgür Özel’i kurultayda aday gösterecekleri” kulislerde konuşuluyordu. Bu iddialar gündemdeki yerini korurken Özel’in “bu ay içinde grup başkanlığı görevinden istifa edeceği” öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, istifa etmesinin ardından Özel, kurultay çalışmaları kapsamında Anadolu turuna çıkarak parti örgütüyle bir araya gelmeyi planladığı öğrenildi. Özel’in Anadolu turunu seçim bölgesi Manisa’dan başlatacağı kulislerde konuşuluyor.

Öte yandan Özel ve değişimcilerin bu planla, “İmamoğlu’nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ‘CHP’nin cumhurbaşkanı adayı’ göstermeyi hedeflediği” de ileri sürüldü.